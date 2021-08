Incendi, Curcio: “Sta bruciando l’intera area mediterranea, noi ci siamo mobilitati a livello nazionale”

MeteoWeb

“Sui boschi ci sono dei piani che sono regionali, la linea e la filiera del bosco e’ tutta regionale, lo Stato assicura il concorso della flotta aerea nel momento in cui la parte regionale non riesce per dimensioni, per tipologia, per evento meteorologico perche’ non ci scordiamo che siamo finiti nella settimana piu’ calda dell’anno come e’ stata definita dagli esperti“. Cosi’ il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi tenuta in Prefettura a Reggio Calabria, ha risposto alle domande dei cronisti. “Abbiamo intorno – ha aggiunto – un’area mediterranea che sta bruciando, la Grecia e altri paesi del Mediterraneo. Noi abbiamo fatto una mobilitazione nazionale che ha portato risorse a supporto di cio’ che avviene nel territorio”.