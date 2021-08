Incendi fuori controllo in Turchia: le fiamme continuano ad avanzare alimentate dal vento, turisti in fuga con le barche

MeteoWeb

Continuano ad avanzare in Turchia gli incendi che da 7 giorni stanno distruggendo boschi e terreni agricoli ed hanno provocato la morte di 8 persone.

Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento, hanno circondato una centrale termoelettrica ed hanno costretto molti agricoltori a radunare il bestiame in preda al panico e spingerlo verso il mare.

Numerosi turisti sono stati costretti a fuggire a bordo di barche per motivi di sicurezza, decine di villaggi sono stati evacuati.