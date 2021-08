Incendi, il capo della Protezione Civile a Reggio Calabria: riunione in Prefettura per fare il punto sull’emergenza

MeteoWeb

È iniziata in prefettura a Reggio Calabria la riunione operativa indetta per il coordinamento dell’emergenza incendi nella provincia. Presente anche il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Numerosi roghi, ormai da giorni, stanno interessando la regione e in particolare vaste zone dell’area protetta del Parco nazionale d’Aspromonte. Al momento si contano anche quattro vittime.

Oltre a Curcio, presente anche Luigi d’Angelo, direttore operativo emergenze della Protezione Civile, Giorgio Chimenti, responsabile organizzativo nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche rappresentanti dell’Esercito e tutte le forze addette alla sicurezza.

Dopo la riunione a Reggio Calabria il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio si sposterà in elicottero a Catanzaro nella sede della Protezione civile regionale, in località Germaneto, per fare un ulteriore punto della situazione in merito a tutti gli incendi attualmente in corso nella regione.