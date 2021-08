Incendi in California: il “Caldor Fire” fa sempre più paura, migliaia di evacuati nell’area del lago Tahoe

MeteoWeb

Un ordine di evacuazione è stato emesso per tutti i residenti sulla sponda meridionale del lago Tahoe, in California: la zona turistica è minacciata da un incendio che sta devastando la regione da oltre due settimane.

Il “Caldor Fire” ha già percorso 700 km quadrati, distruggendo diverse centinaia di edifici e generando un fumo denso che sta soffocando la California settentrionale.

A causa di venti sostenuti e siccità estrema, le fiamme hanno continuato a propagarsi nelle scorse ore verso South Lake Tahoe, cittadina turistica sulle rive del più grande lago alpino del Nord America, al confine con il Nevada.

L’incendio di Caldor è solo di decine di roghi che stanno imperversando negli Stati Uniti occidentali: bruciati oltre 7.000 km quadrati di vegetazione, più del doppio della media in questo periodo dell’anno.