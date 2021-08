Incendi in California, il meteo complica la situazione: ordini di evacuazione per 34mila persone, preoccupazione per il “Caldor Fire”

MeteoWeb

Emergenza incendi in California settentrionale: le autorità locali hanno diramato ordini di evacuazione per oltre 34mila persone a causa di un possibile peggioramento delle condizioni meteo che nei prossimi giorni minaccia di aumentare il rischio di incendi nell’area.

Il portavoce dell’ufficio del governatore per i servizi di emergenza, Bryan May, ha chiesto alla popolazione di “ascoltare attentamente le autorità locali e prepararsi per l’evacuazione” alla luce di previsioni “meteo instabili“, che potrebbero aumentare il rischio incendi.

In particolare, preoccupa il Caldor Fire, a circa 160 km a est di Sacramento, divampato ben 12 giorni fa, in quanto “potrebbe estendersi rapidamente a comunità più popolate“, ha evidenziato May.