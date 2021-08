Incendi in Grecia, buone notizie dall’isola di Evia: “abbiamo visto la luce del sole per la prima volta da giorni”

MeteoWeb

La situazione è ancora critica sull’isola greca di Evia, con centinaia di vigili del fuoco ancora impegnati a domare gli incendi, ma nelle ultime ore le fiamme sembrano essere sotto controllo: lo ha riferito all’emittente statale Ert il sindaco di Istiaia, Yiannis Kontzias. “Ieri abbiamo visto la luce del sole per la prima volta da giorni“, ha affermato, riferendosi alle nubi di fumo che soffocano i residenti e riducono la visibilità, ostacolando il lavoro degli aerei antincendio.

La situazione rimane emergenziale nella regione montuosa e impervia di Gortynia del Peloponneso, caratterizzata da fitte foreste e burroni. Il vice governatore dell’Arcadia, Christos Lambropoulos, ha spiegato che nella regione si cerca di impedire alle fiamme di raggiungere il monte Mainalo: “I centri abitati non sembrano a rischio per il momento, ma le condizioni cambiano di ora in ora,” ha dichiarato a Ert.