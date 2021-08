Incendi in Grecia, nuovo incendio assedia l’isola di Eubea: popolazione evacuata via mare [VIDEO]

MeteoWeb

Vigili del fuoco, elicotteri e canadair stanno lottando contro un vasto incendio che sta divampando sull’isola greca di Eubea e che ha costretto parte della popolazione residente nelle aree a rischio all’evacuazione via mare: lo riporta Athens News Agency.

Il rogo ha devastato la foresta che si trova vicino alla località balneare di Marmari, nel Sud dell’isola.

Solo 2 settimane fa un altro vasto incendio ha imperversato sull’isola, sulla parte settentrionale.

Da fine luglio, oltre 116mila ettari di terreno sono stati distrutti dagli incendi in Grecia. Attualmente continua a bruciare il rogo iniziato una settimana fa a Vilia, in Attica, dove sono in azione quasi 300 pompieri, compresi una sessantina dalla Romania.