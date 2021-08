Incendi in Sardegna: ancora pericolo alto in Gallura

MeteoWeb

Ancora “alto” il pericolo d’incendi in Sardegna: la direzione generale della Protezione Civile regionale ha diramato il bollettino previsione per domani, che prevede un “Codice Arancione” per la Gallura, la parte sud orientale dell’isola e parte del Campidano.

Le altre aree sono contrassegnate dal giallo.

La “fase operativa regionale” nelle zone arancioni è “Attenzione Rinforzata”.