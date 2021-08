Incendi in Sardegna: nessuna tregua in Gallura, elicotteri e Canadair in volo

MeteoWeb

Il caldo e il forte vento di maestrale continuano ad alimentare gli incendi in Sardegna, dove è alta l’allerta, soprattutto in Gallura.

In un’altra giornata da bollino rosso si registrano da questa mattina almeno 3 fronti, sui quali stanno intervenendo i mezzi aerei della flotta nazionale e regionale.

Da ieri si lotta contro le fiamme divampate vicino al centro abitato di Calangianus: le attività di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale regionale vedono l’impiego di un elicottero e di un Canadair proveniente da Olbia.

Il sindaco della cittadina Fabio Albieri ha chiesto alla popolazione di “non recarsi tassativamente nel luogo dell’incendio per non ostacolare la viabilità“. Un altro Canadair e un altro elicottero sono al lavoro in località Loiri Porto San Paolo, per un rogo divampato ieri ma non ancora del tutto spento.

Segnalato un focolaio anche nella frazione turistica di Casagliana a Olbia.