Incendi in Sardegna: vasto rogo in Gallura, in azione elicotteri e Canadair

Un vasto incendio è divampato in Gallura oggi pomeriggio: in corso l’intervento del Corpo forestale con il supporto di quattro elicotteri provenienti dalle basi operative di Limbara, Ala’ dei Sardi, Anela e Farcana.

Il rogo è scoppiato nelle campagne di Calangianus localita’ ‘Stazzo L’Agnulu’. Sul posto anche due Canadair.

Il bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale segna un bollino rosso nella cartina dell’Isola caratterizzando il pericolo come “estremo” pericolo di incendio “estremo” per l’intera giornata di oggi. In “preallarme” tutta la Gallura, nel Nuorese e Ogliastra, nel Campidano e sulle coste del sud Sardegna.