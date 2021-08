Rischio incendi e ondate di calore in Sicilia: allerta rossa per domani in 8 province, “massima attenzione”

MeteoWeb

Il rischio incendi in Sicilia non accenna a diminuire. Per domani la Regione Siciliana e la Protezione Civile hanno emanato allerta rossa per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa Siracusa, Trapani. In particolare l’avviso chiede di prestare la massima attenzione al rischio per le ondate di calore. Per domani e dopodomani è prevista allerta 3 a Palermo.