Incendi in Sicilia: ancora fiamme a Messina, devastate le colline della città

A Messina gli incendi stanno devastando le colline attorno alla città, da giorni, causando danni anche in diversi centri della provincia.

Ieri è stata una domenica di fuoco, soprattutto nelle campagne di Galati Sant’Anna, nella periferia sud della città, dove sono state evacuate alcune famiglie, e a Faro superiore, nella zona nord.

Vigili del fuoco e uomini della forestale sono impegnati questa mattina a Giampilieri e nel vicino Comune di Scaletta Zanclea per spegnere alcuni roghi.

Segnalati problemi anche per l’erogazione dell’acqua in alcuni quartieri cittadini: gli incendi dei giorni scorsi hanno provocato danni alle condotte idriche. Il fuoco ha danneggiato gli impianti delle sorgive che servono alcune aree sia del versante nord sia di quello a sud di Messina, compromettendo l’erogazione dell’acqua in diverse zone.