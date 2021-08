Incendi in Sicilia, Palermitano e Catanese nella morsa delle fiamme: roghi sulle Madonie e nell’area di Linguaglossa

MeteoWeb

Vasti incendi sono divampati nella notte in provincia di Palermo: duramente colpite dalle fiamme le montagne delle Madonie. I roghi hanno imperversato a Polizzi Generosa, Castellana Sicula e Geraci.

Da questa mattina si segnalano focolai anche nella zona delle Petralie, devastata da decine di incendi, da giorni, che hanno distrutto ettari di bosco e macchia mediterranea.

Per tutta la notte vigili del fuoco, forestali e operatori della protezione civile hanno lavorato senza sosta per proteggere case e aziende.

Corpo forestale, vigili del fuoco, Protezione civile e volontari, provenienti anche da altre province dell’isola, sono impegnati dalla notte a domare un grosso incendio nell’area di Linguaglossa, nel Catanese. Stamattina è arrivato il primo Canadair e durante la notte sono stati effettuati diversi interventi e messi in sicurezza tre ristoranti e un’abitazione.