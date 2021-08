Incendi in Sicilia, mezzi aerei al lavoro a Palermo e Messina: ettari di vegetazione in fiamme tra Vicari, Lercara Friddi e Roccapalumba, struttura minacciata dalle fiamme a Campo Italia [VIDEO]

MeteoWeb

Nuova giornata di incendi a Palermo e Messina.

Un canadair e due elicotteri, insieme alle squadre di terra, sono al lavoro tra Vicari, Lercara Friddi e Roccapalumba, dove sono in famme ettari di vegetazione, divampate in contrada Ferre, in contrada Manganaro e a Colle Paradiso.

Un intervento dei vigili del fuoco è in corso anche a Messina per un incendio boschivo in località Campo Italia: è stata evacuata una struttura minacciata dalle fiamme. Sul posto operano 4 squadre a terra, un Canadair e un elicottero Erickson S-64.