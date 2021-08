Incendi in Sicilia, pineta in fiamme a Giarratana nel Ragusano: “è l’inferno, aiutateci” [FOTO]

MeteoWeb

Numerosi e vasti incendi, favoriti dal caldo, stanno devastando la Sicilia. L’ultimo, in ordine di tempo, in Contrada Calaforno a Giarratana, nel Ragusano. Le fiamme minacciano edifici vicino alla sede del COC. Il sindaco ha richiesto l’intervento anche delle forze di Polizia oltre che della protezione civile e dei volontari.

“Sono parecchi ettari di pineta interessati e l’incendio sarebbe diretto verso la provinciale per Chiaramonte e la statale 194,” ha affermato il sindaco di Bartolo Giaquinta.

La situazione è preoccupante anche per il vento che sta soffiando sulla provincia iblea.

Al momento sono minacciati dalle fiamme un agriturismo e una masseria. “Abbiamo l’inferno, siamo soli, aspettiamo che arrivino ad aiutarci,” ha affermato una donna presente dell’agriturismo lambito dall’incendio.