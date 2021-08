Incendi in Spagna: prosegue per il 4° giorno la lotta contro il rogo di Avila, bruciati oltre 12mila ettari

MeteoWeb

In Spagna prosegue la lotta, per il 4° giorno consecutivo, per contenere ed estinguere un incendio che ha bruciato oltre 12mila ettari di terreno nell’area di Avila, nel centro del Paese.

Si tratta dell’incendio peggiore – per dimensioni e difficoltà di controllo – tra quelli notificati dalla settimana scorsa, quando il Paese ha affrontato un’intensa ondata di caldo.

Al momento la situazione sembra essere in miglioramento, grazie anche all’abbassamento delle temperature e una diminuzione del vento. Il perimetro del rogo è ora di circa 130 km.

Sono attivi altri incendi in Spagna, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile: tra i più impegnativi quello nella zona di Tarifa (Cadice).