Incendi Liguria: continua a bruciare il bosco di Framura nello Spezzino, evacuate 3 famiglie [FOTO]

Continua a divampare l’incendio nell’entroterra di Framura, nello Spezzino: sono operativi un canadair e i due elicotteri dell’antincendio boschivo di Regione Liguria, uno decollato da Genova e l’altro da Imperia, per cercare di contenere le fiamme, che imperversano dal pomeriggio di ieri.

Questa notte sono rimasti in presidio attivo gli uomini dei Vigili del Fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo, e da questa mattina sono operative le nuove squadre con volontari arrivati anche da Genova.

“Sto seguendo con attenzione la situazione a Framura, nello Spezzino, dove da ieri è divampato un incendio boschivo. Stiamo costantemente monitorando la situazione e da questa mattina sono entrati in azione due canadair e i due elicotteri dell’antincendio boschivo di Regione Liguria per cercare di contenere il fronte del fuoco,” ha scritto sui social il governatore della Liguria, Giovanni Toti. “Nel frattempo sono state evacuate in via precauzionale tre famiglie e un agriturismo. Grazie a tutti gli uomini dei Vigili del fuoco, ai volontari dell’antincendio boschivo e tutti coloro che stanno lavorando duramente per spegnere questo incendio che sta devastando una parte bellissima della nostra regione“.