Incendi Liguria: rogo nel savonese, sul posto un elicottero e un canadair

MeteoWeb

Un incendio boschivo e’ divampato nel pomeriggio al Sassello, nel savonese. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, i volontari da Varazze ed e’ in arrivo un elicottero regionale dell’antincendio boschivo. Il secondo elicottero regionale e’ ancora impegnato nell’imperiese, per il contenimento delle fiamme divampate in una zona non abitata tra Olivetta San Michele e Airole dove, oltre all’intervento da terra con i Vigili del Fuoco e i volontari, sta operando anche un Canadair.

L’elicottero regionale sta lavorando per domare l’incendio. La zona, particolarmente impervia, e’ difficile da raggiungere con i mezzi operativi. Sono invece sotto controllo le fiamme divampate in una zona dell’imperiese non abitata tra Olivetta San Michele e Airole dove restera’ comunque il presidio notturno dei volontari. A Spezia, per la bonifica di Framura e’ invece intervenuto per brevi riprese l’elicottero regionale mentre da domani il terzo elicottero sara’ fisso sulla base di Borghetto Vara.