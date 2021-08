Incendi, nella notte il rogo di Tivoli è diventato enorme: evacuate decine di persone [FOTO & VIDEO]

MeteoWeb

Un incendio di grosse dimensioni sta interessando dalla mattinata di ieri la Riserva Naturale Monte Catillo alla periferia nord di Tivoli. La notte scorsa le fiamme sono arrivate a ridosso del centro abitato e i vigili del fuoco intervenuti hanno sgomberato nei pressi di via Toniello tre palazzine in cui vivono circa 25 famiglie. Evacuata anche la Comunità Don Bosco, composta circa 30 persone di cui 10 minori. Durante le operazioni di assistenza le fiamme hanno devastato un deposito di circa 70 mq adibito a magazzino ma per fortuna nessuna persona e’ rimasta coinvolta. Le squadre intervenute, anche con diversi mezzi aerei, continuano le operazioni di salvaguardia e messa in sicurezza delle abitazioni a fronte della propagazione del rogo che si e’ sviluppato su due fronti: uno verso Marcellina, l’altro a San Polo.

Linee di fuoco lunghe 700 metri, anche un chilometro, continuano ad avanzare verso Tivoli e Marcellina. I vigili del fuoco, sul posto con una decina di squadre insieme ai moduli di protezione civile, ai carabinieri e alla polizia locale, hanno esteso quattro tubazioni dai terrazzi delle palazzine per evitare che le fiamme si avvicinassero. In questo momento in fase di spegnimento le fiamme sul versante Tiburtina Valeria mentre il fuoco avanza verso San Polo.

Come si legge sulla pagina Facebook del comune di Tivoli sono riprese “alle prime luci di questa mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che sta attanagliando dalla prima mattinata di ieri, giovedì 12 agosto, la vasta zona delle alture sovrastanti la strada provinciale che da Tivoli conduce a Marcellina, e una parte estesa della riserva naturale di monte Catillo sino al versante che sovrasta il quartiere del bivio San Polo. Le squadre dei vigili del fuoco coadiuvate e supportate dalle numerose unità mobili della protezione civile sono intervenute da ieri mattina unitamente ai mezzi aerei (due elicotteri dei carabinieri forestale e uno dei vigili del fuoco, ai quali si sono aggiunti due Canadair nel primo pomeriggio) per cercare di domare l’incendio”.

“Le fiamme – a causa delle temperature elevate e delle fortissime raffiche di vento – si sono propagate rapidamente dapprima dall’area sovrastante Quintiliolo e la strada per Marcellina (primi accenni d’incendio segnalati intorno alle 5,30) e poi, nel primissimo pomeriggio anche sul versante settentrionale, a ridosso della zona a monte del quartiere del bivio di San Polo. Evacuati tra le 22 e le 23 di ieri i circa 40 ospiti del villaggio Don Bosco oltre ad alcune persone che vivono nella parte alta del bivio di San Polo e sei persone residenti lungo la strada per Marcellina. Il Comune di Tivoli ha messo a disposizione di coloro che ne avessero bisogno 25 stanze doppie (50 posti) dell’Hotel Vittoria alle terme Acque Albule”, si legge ancora nel post.

“Giuseppe Proietti Sindaco – sul posto dal primo pomeriggio di ieri​ – e il responsabile della protezione civile comunale Andrea Di Lisa fanno un appello alla cittadinanza a collaborare nelle ricerche dei responsabili del vasto incendio, in particolare segnalando alle forze dell’ordine movimenti particolari, oggetti, elementi o tutto quanto possa essere utile alle indagini, mettendo anche a disposizione le immagini delle proprie telecamere di videosorveglianza privata. Sono in atto e proseguiranno per tutta la notte le operazioni di spegnimento a protezione delle abitazioni, in questo momento sono a lavoro i cannoni ad acqua dei vigili del fuoco unitamente al supporto delle associazioni di protezione civile“, conclude la comunicazione del comune.