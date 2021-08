Incendi: nuovo rogo in Versilia, a fuoco i boschi di Valdicastello

MeteoWeb

I roghi non accennano a diminuire. Ancora fiamme in Versilia, dove le fiamme stanno interessando i boschi di Valdicastello, nel comune di Pietrasanta (Lucca). Sul posto vigili del fuoco e squadre di volontari dell’antincendio boschivo. Stanotte presidio a Vapromari, nel comune di Camaiore (Lucca), dove ieri pomeriggio sono andati a fuoco diversi ettari di bosco. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri forestali.