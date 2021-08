Incendi, Protezione Civile: domani pericolo ‘alto’ in Sardegna

MeteoWeb

Un bollettino di pericolo incendio ‘alto’ in Sardegna è stato diramato dalla direzione generale della Protezione Civile per la giornata di domani. Quasi tutta l’isola, con l’esclusione della fascia costiera centro orientale, è in fase operativa di preallarme con attenzione rinforzata. Viene segnalato ‘pericolo estremo’ in alcune zone della Sardegna centrale e dell’Oristanese.