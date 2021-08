Incendi: rogo a Campomarino, 500 evacuati e interruzione sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia

MeteoWeb

“Incendio boschivo a Campomarino Lido (Campobasso), evacuate oltre 400 persone tra alberghi, campeggi e abitazioni nelle vicinanze. Vigili del fuoco al lavoro con squadre a terra, un Canadair e l’elicottero del reparto volo di Bari a protezione delle strutture“. Lo riferiscono gli stessi Vigili del Fuoco.

Per lo stesso incendio vicino ai binari, Trenitalia ha sospeso la circolazione ferroviaria tra Chieuti (Foggia) e Campomarino (Campobasso) sulla linea adriatica Pescara-Foggia. Lo ha comunicato in serata, precisando che la linea e’ sospesa dalle ore 17. L’incendio ha avuto ripercussioni anche sulla vicina autostrada A14, chiusa e poi riaperta alle 19.40: dalla riapertura – prosegue Trenitalia – è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario a lunga percorrenza con bus sostitutivi tra Foggia e Termoli, con una decina di convogli interessati. Nessun treno regionale e’ stato coinvolto. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Trenitalia fa sapere di aver organizzato anche l’assistenza ai passeggeri e che informazioni vengono diffuse nelle stazioni e sui canali online.

Aggiornamento

Sono 500 gli sfollati a Campomarino Lido a causa del vasto incendio di vegetazione divampato oggi pomeriggio. I focolai hanno lambito l’abitato creando problemi alle famiglie che, per motivi di sicurezza, hanno preferito lasciare le case invase dal fumo. Stop al transito degli automobilisti sulla Ss 16 per circa 2 ore mezzo e dei treni da Pescara. La Ss 16 in zona Campomarino e’ stata riaperta in serata ma la circolazione e’ tuttora rallentata. Proseguono le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco di Termoli, Santacroce di Magliano e Campobasso. Squadre sono arrivate anche da San Severo (Foggia). Due i canadair in azione per tutto il pomeriggio per bloccare il fronte del fuoco. Gran lavoro dei pompieri riusciti ad evitare l’incendio del distributore “Tamoil” anch’esso lambito dai focolai.