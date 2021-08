Incendi Sicilia, Legambiente chiede l’intervento dell’Esercito

MeteoWeb

Per l’emergenza incendi Legambiente chiede la presenza dei carabinieri forestali e dell’esercito. “Anche quest’anno la guerra contro gli incendi e’ persa. Nel 2021 in modo ancor piu’ drammatico. Dobbiamo ormai limitare i danni, visto, inoltre, che la prossima settimana sono previste temperatura ancora piu’ alte, che supereranno i 40 gradi” dice Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, che continua: “Non si e’ fatta ancora una volta nessuna azione di prevenzione, non ci resta che cercare di controllare il territorio e, magari, catturare qualche delinquente. Invece di volontari il presidente Musumeci chieda l’arrivo di alcune centinaia di carabinieri forestali, con nuclei investigativi specializzati, e faccia in modo che il Governo mobiliti l’esercito per presidiare i territori. In particolare le aree di maggiore pregio ambientale e naturalistico, come i parchi, le riserve e i siti di Natura 2000, sempre piu’ attaccati e minacciati dai delinquenti del fuoco”.