Incendi, situazione drammatica in Aspromonte: “è una catastrofe, nessun aiuto da aerei e da terra. Sta bruciando tutto nell’indifferenza generale” [FOTO]

Continuano ad infuriare gli incendi in Aspromonte: uno dei fronti incendiari si è spinto verso Sud ed ora sta divampando nella macchia di Farnetto di Africo Vecchio.

“Siamo alla disperazione! Uno dei fronti incendiari che ha già devastato la montagna fino alle quote più alte, dopo aver divorato l’Aspromonte centrale si sta dirigendo a Sud e sta aggredendo la più importante macchia di Farnetto esistente in Italia, ad Africo Vecchio. Invochiamo da stamattina interventi aerei e da terra, ma praticamente non è arrivato nulla. Intanto la querceta inizia a bruciare,” ha affermato il presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Leo Autelitano. “E’ una catastrofe. Manca il coordinamento, i pochi uomini di Calabria verde che insistono nelle prossimità e i volontari (stanchi e stremati) che si stanno impegnando senza risparmiarsi non hanno i mezzi necessari per intervenire. Nell’indifferenza generale, sta bruciando tutto: Canovai, parte di Montalto, Roccaforte, Roghudi, il fuoco adesso è vicino alle aree di Africo Vecchio, Casalnuovo, Samo, Pianidi Bova. Sul fronte nessun mezzo aereo e nemmeno da terra è arrivato quel che serve!“