Incendi in Sicilia, ancora fiamme sulle Madonie: nuovi roghi a San Mauro Castelverde, molti animali morti – FOTO

Anche oggi le temperature sono molto alte nel Palermitano ed e’ scattato lo stato di allerta per gli incendi. Ci sono già +40°C a Lascari e Misilmeri, +39°C a Termini Imerese, +38°C a Partinico e +37°C a Palermo. Canadair in azione da questa mattina nella zona di San Mauro Castelverde, sulle Madonie. Nella zona boschiva gia’ presa di mira nei giorni dagli incendiari, nuovi roghi sono stati appiccati dalla prime ore dell’alba (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

I Vigili del Fuoco e i forestali sono dislocati nel territorio per cercare di prevenire la diffusione delle fiamme. Una battaglia impari contro gli incendiari che in questi giorni hanno mandato in fumo centinaia di ettari di boschi e macchia mediterranea. “Il 70% del territorio e’ stato devastato. Al danno ambientale si aggiunge ora quello che colpisce un intero sistema produttivo. Davanti a noi c’e’ la disperazione”, dice il sindaco di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla. Solo in questa località sono stati bruciati vivi 50 bovini. Altri tremila sono stati messi in salvo ma non c’e’ foraggio sufficiente.

E’ lo stesso problema degli allevatori di Gangi dove gli incendi hanno ucciso decine di animali e danneggiato diverse strutture produttive. La sopravvivenza degli allevamenti e’ ora affidata alla donazione di foraggio da parte di allevatori risparmiati dai roghi e all’uso delle poche scorte salvate dalle fiamme. Per promuovere un controllo diffuso e per individuare strategie di intervento il prefetto di Palermo ha convocato per lunedi’ 9 agosto una riunione con i sindaci dei paesi piu’ colpiti.