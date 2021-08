Incendi: vasto rogo in Maremma, in fiamme 30 ettari terreni

MeteoWeb

Un incendio di grandi proporzioni sta interessando circa 30 ettari di terreni incolti e bosco in localita’ Torrente Trasubbie, nel comune di Campagnatico (Grosseto), in Maremma. Sul posto stanno operando quattro elicotteri, tre della della flotta regionale e uno dei vigili del fuoco, ed e’ arrivo anche un Canadair, oltre a squadre di volontariato dell’Antincendio boschivo regionale, operai forestali e il direttore operazioni dell’Unione di Comuni delle Colline Metallifere. Timore per alcune abitazioni sparse che potrebbero essere interessate dai vari fronti del fuoco. Sotto controllo invece l’incendio di Campo nell’Elba (Livorno), all’Isola d’Elba, grazie al rapido intervento di squadre e elicotteri. Le operazioni di bonifica e controllo proseguiranno per molte ore.