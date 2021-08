Incendi nel Palermitano, rogo a Blufi: a fuoco casa di campagna, soccorsa una persona

MeteoWeb

Vigili del fuoco e forestali sono al lavoro per spegnere gli incendi scoppiati oggi a Blufi, nel Palermitano. Le fiamme, partite all’altezza dello svincolo Irosa, sull’autostrada Palermo-Catania, hanno percorso diversi ettari e sono arrivati al santuario di Blufi, minacciando l’abitato. Una casa di campagna in via Turistica è andata in fiamme e una persona svenuta è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale. Fino all’imbrunire hanno sorvolato la zona Canadair ed elicotteri. Adesso gli ultimi focolai vengono gestiti dalle squadre antincendio da terra.

Diversi gli incendi che oggi hanno colpito le campagne del Palermitano, come quelli divampati nella strada provinciale 40 a Carini, a Marineo in contrada Rocca Bianca e a Mezzojuso.