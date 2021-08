MeteoWeb

Un grosso incendio è scoppiato nella città di Kiryat Shmona, nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano, nel mezzo di una lunga ondata di caldo in corso nel Paese. Diverse case nelle vicinanze del rogo sono state evacuate. Inoltre, alcuni soldati libanesi sono stati costretti a lasciare una base militare, invasa dalle fiamme.

Sul sito, sono in azione i servizi antincendio e mezzi aerei per spegnere le fiamme. Di seguito, alcune immagini dell’incendio in corso.