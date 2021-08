Incendio in discarica a Matera, grande nube di fumo nero: “tenete le finestre chiuse” – FOTO

MeteoWeb

Cinque squadre dei Vigili del Fuoco – ma altre due sono in arrivo – sono impegnate da circa due ore a Matera per spegnere un incendio che sta interessando la discarica di rifiuti solidi urbani di Borgo La Martella. Dal sito, si leva una grande nube di fumo nero, visibile a grande distanza (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

“In via precauzionale, si invitano gli abitanti dei borghi e delle zone di Matera Nord a tenere chiuse le finestre, e quanti si trovino nei pressi della zona industriale ad adottare ogni forma di precauzione per evitare l’esposizione ai fumi”, ha scritto in un post su Facebook il sindaco della citta’, Domenico Bennardi.

I Vigili del Fuoco hanno chiesto l’intervento di un aereo per collaborare allo spegnimento dell’incendio. L’aereo potrebbe intervenire nella zona centrale della discarica, dove le fiamme non sono raggiungibili dagli operatori a terra.

Anche il sindaco di Altamura (Bari) Rosa Melodia invita la cittadinanza a “chiudere le finestre e a evitare possibilmente di esporsi ai fumi“. Il rogo “ha sviluppato una densa nube di fumo nero, visibile a chilometri di distanza – scrive sui social Melodia – La densa nube è diretta verso il nostro abitato“.