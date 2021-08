Grosso incendio in una fabbrica di materie plastiche ad Altamura: “chiudete le finestre e non uscite di casa”

MeteoWeb

Un grosso incendio interessa, da ore, una fabbrica di materie plastiche in territorio di Altamura, nel Barese, come ci segnala il nostro lettore Franco Labarile. Il sindaco di Altamura ha invitato i cittadini a chiudere le finestre e a non uscire di casa. Un’altissima colonna di fumo nero è visibile persino da Santeramo in Colle, come dimostra la foto in alto.