Incendio nella notte a Forio d’Ischia: 30 ettari di terreno avvolti dalla fiamme, diversi danni

MeteoWeb

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato ieri sera, intorno alle 23, a Forio d’Ischia. Le cause del rogo che ha coinvolto parte della montagna dell’isola sono in corso di accertamento. Le fiamme hanno avvolto un’area di circa 30 ettari, compresi alcuni casali di campagna, una cabina elettrica e telefonica che hanno subito danni. C’è stata anche l’esplosione di alcune bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Forio, il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ischia, la Protezione Civile e i vigili del fuoco di Ischia. L’incendio, in cui nessuno è rimasto ferito, è stato spento.