Incendio Pescara: situazione sotto controllo dopo una domenica tragica e una notte di intenso lavoro

MeteoWeb

Dopo la tragica giornata di ieri ed una notta di intenso lavoro, all’alba di oggi la situazione incendi a Pescara sembra essere ormai sotto controllo.

Gli incendi hanno devastato la zona della Riserva Dannunziana e Pescara sud: la scorsa notte i vigili del fuoco hanno bonificato e sorvegliato l’intera area con diverse squadre spegnendo qualche piccolo focolaio che si era riattivato.

Le zone più colpite sono state le prime propaggini della collina di San Silvestro, l’area a valle di via Terra Vergine, Villaggio Alcione, fosso Vallelunga fino al Mare, colle Breccia, un tratto di via Scarfoglio, la parte retrostante la chiesa Stella Maris.

Nel Pescarese, sempre nella notte, altri uomini e mezzi dei vigili del fuoco hanno lavorato per domare dei roghi nelle zone di Farindol, Castiglione a Casauria e Città Sant’Angelo.

All’alba è stato svuotato il PalaBecci del Porto Turistico di Pescara dove ieri erano confluite alcune persone che erano rimaste leggermente intossicate. Nelle prossime ore le persone evacuate, soprattutto in via precauzionale, rientreranno nelle proprie abitazioni.

Il Comune di Pescara, per far fronte all’emergenza, ha attivato il Centro operativo comunale. In prefettura è stato attivato il Centro coordinamento soccorsi, la cui attività è andata avanti durante la notte per seguire l’evolversi della situazione. Sul gravissimo incendio che ha colpito Pescara, la Procura ieri ha aperto un fascicolo contro ignoti.