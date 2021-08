Incendio su una piattaforma petrolifera in Messico: 5 morti e almeno 6 feriti

MeteoWeb

Un incendio è divampato su una piattaforma petrolifera al largo della costa del Messico, causando almeno cinque morti e sei feriti, mentre due persone risultano ancora disperse. L’incidente è avvenuto ieri in seguito a dei lavori di manutenzione sulla piattaforma installata nella baia di Campeche, nel Golfo del Messico meridionale. “Sono in corso le ricerche per ritrovare le persone scomparse“, ha detto il direttore della compagnia statale Petroleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero.

Un’inchiesta è stata aperta per determinare le cause dell’incendio, che è stato domato un’ora dopo lo scoppio. L’incidente, avvenuto su una piattaforma per la produzione di energia per le operazioni di estrazione del petrolio, ha comportato la sospensione temporanea di 125 pozzi di perforazione, ha spiegato lo stesso Romero.

L’evento arriva proprio mentre l’azienda statale deve aumentare i propri investimenti per invertire un prolungato calo della produzione, da una media di 3,4 milioni di barili al giorno nel 2004 a 1,7 milioni di oggi.