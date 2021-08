“Incidente tecnico”: il celebre Tower Bridge a Londra è bloccato da ieri pomeriggio

MeteoWeb

E’ bloccato da ieri pomeriggio, in posizione rialzata, il celebre ponte londinese Tower Bridge, a causa di un “incidente tecnico“, che sta creando problemi e disagi al traffico nella capitale britannica.

Entrambe le rampe del ponte sul Tamigi sono rimaste aperte da quando è stata fatta passare un’imponente barca a vela, la Sailing Vessel Tenacious. E’ la 2ª volta in un anno che la struttura, costruita alla fine del XIX secolo e diventata un simbolo di Londra, si blocca, dopo un guasto di oltre un’ora nell’agosto 2020.

“Il Tower Bridge è attualmente chiuso al traffico e ai pedoni a causa di un incidente tecnico. Evitate l’area, per favore,” ha twittato la polizia di Londra.

Il celebre ponte adiacente alla Torre di Londra viene sollevato diverse centinaia di volte all’anno per consentire il passaggio di navi nel Tamigi, ma ieri si è inceppato qualcosa nel possente meccanismo che lo regola e ha reso impossibile far riprendere gli attraversamenti di veicoli e pedoni. Le autorità londinesi hanno assicurato che la società di gestione e i servizi di emergenza, presenti in forze alle due imboccature, stanno lavorando per sbloccare la situazione nel più breve tempo possibile.

Costruito tra il 1886 e il 1894, il ponte collega il distretto finanziario di Square Mile a Southwark, attraverso il Tamigi, e la sua chiusura sta causando lunghi ingorghi su entrambe le sponde.