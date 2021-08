Incinta di 8 mesi viene folgorata da una scarica elettrica sotto la doccia: il bimbo è nato con parto cesareo

MeteoWeb

E’ accaduto in Puglia, a Mesagne, nel brindisino, dove una donna di 42 anni, incinta di otto mesi, è rimasta folgorata mentre faceva la doccia nel bagno di casa propria. A dare l’allarme di quanto fosse accaduto è stato il marito. I soccorsi giunti sul posto hanno subito condotto la donna in ospedale, dove i medici hanno deciso di farla partorire immediatamente con parto cesareo. La donna e il piccolo sono ora ricoverato presso il nosocomio Antonio Perrino di Brindisi. Il piccolo non fortunatamente in pericolo di vita, mentre per la mamma i medici si sono riservati la prognosi. Al momento momento si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Intanto si indaga sulle cause dell’incidente, avvenuto mentre il marito si trovava con lei.