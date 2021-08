Forti piogge in India, frana killer nel distretto Kinnaur: almeno 13 morti, proseguono le ricerche di vittime e sopravvissuti [FOTO]

MeteoWeb

Una massiccia frana ha invaso una strada sulle montagne dell’India settentrionale, nel distretto Kinnaur dell’Himachal Pradesh, probabilmente innescata dalle recenti le forti piogge nella regione.

Sono almeno 13 le persone morte a causa dello smottamento, mentre proseguono le ricerche di sopravvissuti ed eventuali altre vittime: decine di persone sarebbero ancora intrappolate in un pullman che è stato travolto dai detriti, così come un camion e due auto.

Sono oltre 100 i soccorritori sul posto, tra poliziotti e paramilitari. Finora sono state tratte in salvo 14 persone, nessuna delle quali è in condizioni gravi.

Forti piogge si sono registrare anche nell’Uttar Pradesh, con allagamenti che hanno colpito circa 500mila persone. Più di 1.200 centri abitati sono stati sommersi dall’acqua.