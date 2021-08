In Inghilterra, è iniziata la Premier League: stadi pieni di tifosi in festa senza alcuna restrizione

MeteoWeb

Oggi, è iniziata la Premier League, il campionato di calcio inglese. Gli spalti degli stadi erano gremiti di persone, grazie alla decisione del governo britannico di eliminare tutte le restrizioni dovute alla pandemia. Dal 19 luglio, battezzato Freedom Day in Inghilterra, il governo britannico ha deciso di far tornare la normalità dopo questi lunghi mesi di pandemia, eliminando tutte le restrizioni: non c’è l’obbligo di mascherina neanche al chiuso, né distanziamento. Questo ritorno alla normalità ha interessato anche gli stadi di calcio, che sono pieni al 100%.

Nonostante una diffusa circolazione del virus con una media, nelle ultime due settimane, di oltre 30.000 casi giornalieri e circa 100 morti al giorno, dall’Inghilterra giungono queste immagini di normalità. Nel resto dell’Europa, invece, la vita quotidiana è ancora regolata da Green Pass, chiusure e limitazioni. In Italia, per esempio, la Serie A inizierà il 21 agosto con capienza degli stadi al 50% e obbligo di Green Pass; questo solo in zona bianca. In zona gialla, sono previste ulteriori restrizioni, come un numero massimo di spettatori consentito di 1.000. A differenza dell’Inghilterra, per noi le limitazioni continuano.