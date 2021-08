Innovativi e non invasivi: ecco i tamponi salivari “lecca lecca”, perfetti per i bambini [VIDEO]

MeteoWeb

Una proposta innovativa e dal costo contenuto (inferiore a 3 euro): i tamponi salivari lollipop (o lecca lecca) promettono di rivoluzionare il mercato dei test rapidi antigenici. Il prodotto è non invasivo e può essere utilizzato con grande serenità dai grandi, ma soprattutto dai più piccoli, che possono così evitare di essere sottoposti al classico tampone rinofaringeo, fastidioso e doloroso.

Il test è costituito da un dispositivo tipo lecca lecca che viene messo in bocca per pochi secondi, per poi essere inserito nella piastrina di reazione per la verifica del risultato. Il tempo medio di esecuzione è inferiore a 10 minuti: il prodotto si colora nel momento in cui la carica antigenica è sufficiente ad avviare il procedimento di rilevazione.

Il sistema, certificato CE e regolarmente registrato sul portale dei dispositivi medico-diagnostici del Ministero della Salute, consente quindi screening rapidi e sicuri, garantendo la sicurezza di adulti e bambini, in ambienti lavorativi, scolastici e così via.

La società importatrice e distributrice è Ferrari Laboratory, con sede a Vigevano (PV).