Insalata di riso richiamata dai supermercati: rischio per la salute dei consumatori [MARHCIO E LOTTO]

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Insalata di riso Viva la Mamma 400 gr, con prosciutto cotto, tonno e verdure, marchio Piatti Freschi Italia S.p.A, lotto n°S691210923, con data di scadenza indicata in 23/09/202.

Come motivo della segnalazione il modulo riporta: “Richiamo per rischio presenza di allergeni. Errore di ricettazione con possibile presenza dell’allergene glutine”. Ai clienti che hanno acquistato il prodotto è richiesto di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita per il rimborso.