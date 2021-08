Integratore alimentare richiamato dal mercato: contaminato da ossido di etilene [MARCHIO E LOTTI]

MeteoWeb

La catena di supermercati Coop ha pubblicato un avviso di richiamo per un integratore alimentare venduto anche tra i propri scaffali. Il modulo di richiamo è stato diffuso da Metagenics, produttore dell’integratore richiamato. Si tratta di Curcudyn 60 capsule, richiamato per “possibile presenza di ossido di etilene“.

I numeri dei lotti incriminati sono i seguenti:

Lotto: 2104479

Lotto: 2103654

“I lotti richiamati devono essere restituiti alla farmacia. Il produttore segnala che non sussiste alcun rischio per la salute pubblica e non c’è motivo di preoccuparsi se si ha assunto o si sta assumendo Curcudyn gellule“, si legge nel modulo.