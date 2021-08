La NASA spera che la ISS resti operativa fino al 2030: per il dopo, ipotesi stazioni spaziali commerciali

MeteoWeb

La NASA ha la speranza che la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) resti operativa fino al 2030 ma dopo il suo periodo di attività, potrebbe essere sostituita da stazioni orbitanti commerciali, secondo i progetti dell’agenzia spaziale americana, esposti durante il 36° Simposio sullo spazio. “Prevediamo di allungare il periodo di attivita’ della ISS come progetto governativo dal 2024 alla fine del decennio successivo – ha dichiarato Bill Nelson, amministratore della NASA – speriamo che al posto della stazione spaziale internazionale subentreranno laboratori commerciali orbitanti”.

Nel frattempo, la Cina sta portando avanti il programma della stazione spaziale interamente orientale. “Stiamo affrontando una nuova corsa allo spazio con la Cina – aggiunge l’amministratore NASA – mi piacerebbe che la nazione orientale diventasse un alleato, ma il governo cinese e’ estremamente riservato, e il programma spaziale civile non puo’ prescindere dalla trasparenza“. Nelson ha sottolineato anche la lunga storia della collaborazione con la Russia in questioni di esplorazione del cosmo, nonostante gli storici contrasti geopolitici. Russia e Cina hanno anche avviato una collaborazione per la realizzazione di una base lunare, ma Nelson si dichiara fiducioso sulla possibilita’ di mantenere la collaborazione reciproca. “L’America e la Russia sono state contrapposte in diversi conflitti – commenta – ma siamo stati capaci di unire le forze e affrontare le sfide del cosmo insieme. Spero che questo sia nuovamente possibile”.