Isole Baleari: un arcipelago impegnato nella sostenibilità, nella sicurezza e nell’innovazione del turismo

Formata da quattro isole (Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera) ubicate nel cuore del Mediterraneo, l’arcipelago delle Isole Baleari è un paradiso di bellezza indescrivibile con parchi e monumenti naturali, coste bagnate da acqua cristallina e una biodiversità unica, che rendono il panorama inimitabile.

Sostenibilità

L’impegno delle Isole Baleari verso la sostenibilità è grande e si traduce nell’applicazione di un’ Imposta di Turismo Sostenibile (ITS). Dal 2016, grazie a questa tassa che si applica a qualsiasi persona che pernotti negli alloggi turistici dell’arcipelago, è possibile investire in progetti ambientali, culturali, nella ricerca e in una completa sostenibilità fornendo un ambiente e un servizio migliore sia ai turisti che arrivano sulle isole che ai residenti stessi.

Così, i 165 progetti attivi grazie a questa tassa rientrano nei sei obiettivi a cui sono destinati questi fondi: formazione e occupazione; alloggio sociale; ricerca; patrimonio storico; turismo sostenibile e destagionalizzato e protezione ambientale.

Cultura, sport, ecoturismo, turismo sportivo, gastronomia, lusso, MICE, salute e benessere

Le Isole Baleari sono un mondo di possibilità durante tutte le stagioni dell’anno, infatti lo sviluppo dei Segmenti Turistici Strategici (SET) ha come obiettivo il raggiungimento di tutte queste opzioni e la destagionalizzazione del tradizionale turismo estivo attraverso cultura, sport, ecoturismo e turismo sportivo, gastronomia, lusso, il cosiddetto MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), salute e benessere.

Accompagnato da un clima mite e caldo tutto l’anno, l’arcipelago si presenta come il luogo ideale per gli amanti delle attività all’aperto, sia per terra che per mare o per aria, con i suoi paesaggi naturali mozzafiato che diventano lo scenario migliore per questo genere di attivtà. Allo stesso modo, le moderne strutture, i metodi e trattamenti avanzati, la tecnologia medica di ultima generazione e i professionisti di primo livello nell’area “salute e benessere” lo rendono il luogo perfetto per il recupero e il riposo. Senza dimenticare la cultura che inonda le quattro isole sotto forma di monumenti, cortili signorili, elementi architettonici e religiosi di tutte le civiltà che hanno lasciato il loro segno e il loro ricco patrimonio nel corso degli anni. Inoltre, la gastronomia mediterranea legata alla terra, alle radici e alle caratteristiche di ciascuna delle isole ha dato a ciascuna di esse un sigillo d’identità basato sull’autenticità, la qualità e la tradizione, con prodotti di alta qualità come l’olio, l’ensaimada o la sobrassada, tra i tanti che compongono la cucina tradizionale delle Baleari. Infine, le estese infrastrutture alberghiere e legate alla ristorazione, gli eccellenti collegamenti con il resto d’Europa, le attività culturali e di ozio e l’ambiente naturale unico, fanno delle Isole Baleari il luogo perfetto per rendere qualsiasi evento esclusivo.

Sicurezza

Strategicamente situate nel Mediterraneo, le Isole Baleari offrono un ambiente sicuro per accogliere tutti i visitatori. Grazie ai migliori servizi e ad infrastrutture impeccabili, all’elaborazione delle Linee guida d’azione di prevenzione del COVID-19 per tutti i settori della catena di valore del turismo e sotto i più rigorosi protocolli sanitari e d’igiene, questa destinazione rappresenta un luogo sicuro per accogliere i visitatori. Tra le misure adottate, anche il controllo della capienza nei locali, la formazione dei lavoratori con i protocolli di prevenzione del COVID-19, la misurazione di CO2 nell’aria per una corretta ventilazione negli spazi chiusi e l’implementazione di “bolle sociali” – persone che convivono regolarmente nello stesso luogo – sul posto di lavoro.

Priorità della ripartenza turistica è la protezione della salute di tutti coloro che si trovano su una delle isole, ed è per questo che il Servizio Sanitario delle Isole Baleari ha creato per i residenti una rete di punti COVID EXPRESS per sottoporsi a un test antigenico senza bisogno di appuntamento e più di 50 centri autorizzati per i turisti che si trovano sulle isole e hanno bisogno di fare un test.

I viaggiatori che lo desiderano potranno usufruire dell’assistenza medica gratuita in viaggio fornita dalla compagnia assicurativa RACE fino al 31 dicembre 2021, con la copertura per le spese di trasporto, rimpatrio o prolungamento del soggiorno derivanti dal COVID-19. Inoltre, sono stati allestiti gli “hotel ponte” per fornire un’adeguata assistenza sanitaria alle persone positive o in quarantena.

A causa della situazione attuale, si devono prevedere alcune restrizioni speciali per viaggiare nelle Isole Baleari. Il governo delle Baleari, infatti, sta facendo del suo meglio per offrire ai viaggiatori una destinazione sicura e sta attuando severe misure di sicurezza. Prima di visitare le Isole Baleari, si raccomanda di controllare tutte le informazioni sulla sicurezza su safetourism.illesbalears.travel.