Israele: gli incendi divampano sulle colline ad ovest di Gerusalemme, chiesti aiuti internazionali

Israele ha chiesto aiuto alla comunità internazionale per affrontare gli incendi che stanno divampando da domenica sulle colline a ovest di Gerusalemme.

Dopo che cinque centri abitati sono stati evacuati, Cipro e Grecia hanno previsto di inviare aerei antiincendio, e il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid è in contatto anche con Italia, Francia e altri Paesi. Secondo quanto riferito dal responsabile nazionale dei vigili del fuoco, in due giorni le fiamme hanno ridotto in cenere 2 mila ettari di boschi.

Sul posto 12 aerei e 100 squadre di pompieri.