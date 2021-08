Crisi rifugiati in Afghanistan: la fuga degli afghani verso l’Iran attraverso le montagne – VIDEO

MeteoWeb

Mentre le evacuazioni da Kabul volgono al termine, sono almeno 200 mila le persone che gli Stati Uniti e gli altri Paesi della Nato si sono lasciati alle spalle. “Una crisi più ampia è appena iniziata” in Afghanistan e per i suoi 39 milioni di abitanti, ha detto Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, chiedendo sostegno. L’Unhcr, ricorda il Guardian, ha detto che entro fine anno fino a 500.000 afghani potrebbero fuggire dal Paese e oggi Grandi ha ribadito l’appello affinché le frontiere rimangano aperte e più Paesi condividano “questa responsabilità umanitaria” assieme a Iran e Pakistan, che ospitano già 2,2 milioni di afghani.

Nel video seguente, si possono vedere le immagini degli afghani in fuga. Impossibilitati a prendere un aereo dalla Capitale Kabul, gli abitanti scappano in Iran attraverso le montagne, per poi tentare il viaggio verso l’Europa.