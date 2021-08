La Grecia combatte contro incendi mortali: cittadini di Eubea evacuati a bordo di traghetti [VIDEO]

MeteoWeb

La Grecia è stata costretta ad organizzare evacuazioni di massa durante la notte nei sobborghi settentrionali di Atene e nella vicina isola di Eubea, mentre il vento ha scatenato enormi incendi. In migliaia hanno lasciato le loro case vicino alla capitale greca, ammantata di fumo acre, e 600 sono fuggiti da Eubea in barca, dove i roghi bruciano in maniera incontrollata per il terzo giorno consecutivo.

Venerdì, un uomo è stato ucciso dalla caduta di un traliccio dell’elettricità vicino ad Atene, hanno riferito i funzionari sanitari. I vigili del fuoco di Francia, Svizzera, Svezia, Cipro e Romania sono stati schierati per assistere la Grecia. Si prevede che i venti di burrasca alimenteranno i numerosi roghi. Ai residenti di Marathon, a nord-est di Atene, è stato chiesto di dirigersi verso la costa mentre gli incendi si diffondono lungo diversi fronti.

Decine di case sono state distrutte o danneggiate e diverse decine di feriti sono ricoverati in ospedale. “Se alcune persone dubitano ancora che il cambiamento climatico sia reale, lasciate che vengano a vedere l’intensità dei fenomeni qui“, ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Il clima caldo e secco sta alimentando gli incendi. La Grecia ha avuto una settimana di temperature superiori a 40°C e la vegetazione è secca.

A Kourkoloi, sull’isola di Evia, il residente Ioannis Aslanis ha riferito all’agenzia di stampa Afp che “è un disastro, tutto è bruciato nel villaggio”. E non solo in Grecia. Gli incendi infuriano anche in Albania e Bulgaria, dove hanno iniziato a diffondersi alla fine di luglio. La Macedonia del Nord ha dichiarato lo stato di emergenza per i troppi roghi. E nel sud-ovest della Turchia, l’ondata di caldo ha reso gli incendi locali i più intensi mai registrati. Otto persone sono morte e diverse centinaia sono rimaste ferite, con migliaia di residenti e turisti costretti a fuggire.