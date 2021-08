La Luna piena nell’ora blu: la foto astronomica del giorno della NASA è italiana

MeteoWeb

Parla italiano lo scatto scelto dalla NASA come foto astronomica del giorno (Astronomy Picture of the Day o Apod). Lo scorso 21 agosto, l’astrofotografa italiana Giorgia Hofer ha immortalato la Luna piena che spunta dalle pendici dell’Antelao, ‘Re delle Dolomiti’ e cima piu’ alta del Veneto con i suoi 3264 metri.

“Avevo appuntamento alle 21 all’osservatorio astronomico del Col Druscie’ per una serata osservativa – ha spiegato Hofer commentando la pubblicazione della sua foto – e mentre aspettavo il mio collega dell’associazione e le persone che avevano prenotato la visita, ecco che vedo spuntare dalle pendici dell’Antelao, una bellissima Luna piena immersi nella luce del crepuscolo, il famoso momento dell’ora blu“.

L’ora blu e’ quel breve momento che si verifica appena prima dell’alba o dopo il tramonto, quando il Sole e’ sotto l’orizzonte ma la Terra e il cielo sono ancora pervasi da una bellissima luce blu. Per Giorgia Hofer, di Pieve di Cadore e’ la quinta volta che un suo scatto viene inserito tra gli Apod della NASA: “una soddisfazione incredibile ed un emozione straordinaria”.