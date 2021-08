La missione Dragonfly è pronta a svelare i segreti di Titano: il mondo oceanico potrebbe nascondere la vita

MeteoWeb

La missione Dragonfly promette di svelare i segreti della luna più grande di Saturno, Titano: la NASA invierà infatti un lander, un velivolo ad ala rotante, a metà degli anni 2030.

Una delle scoperte più importanti degli ultimi due decenni di esplorazione planetaria è il potenziale astrobiologico delle lune ghiacciate. Molti satelliti naturali ospitano depositi di acqua liquida sotto la crosta, e comprendono una nuova classe di corpi del sistema solare: i mondi oceanici.

Se la biologia richiede carbonio, acqua ed energia, i mondi oceanici potrebbero offrire al Sistema Solare le migliori possibilità di trovare vita oltre la Terra.

La luna di Saturno, Titano, è unica tra i mondi oceanici in quanto carbonio, acqua ed energia interagiscono sulla superficie:

composti organici complessi, potenzialmente simili alla tolina, ricoprono la maggior parte della superficie;

il ghiaccio crostale può essere sciolto dagli impatti e l’acqua liquida dall’oceano sotto la superficie può eruttare in flussi criovulcanici;

l’energia solare e chimica potrebbe alimentare la biochimica.

La ricchezza organica di Titano, soprattutto se esposta all’acqua liquida transitoria, ha creato ambienti potenzialmente abitabili, i cui resti sono oggi disponibili sulla superficie

“Titano rappresenta l’utopia di un esploratore,” ha affermato Alex Hayes, ricercatore presso il Dipartimento di Astronomia della Cornell University. “Le domande scientifiche che abbiamo su Titano sono molto ampie perché non sappiamo ancora molto su ciò che sta effettivamente accadendo in superficie“. “Per ogni domanda a cui abbiamo risposto durante l’esplorazione di Titano con la missione Cassini dall’orbita di Saturno, ne abbiamo 10 nuove“.

Sebbene Cassini sia stato in orbita attorno a Saturno per 13 anni, la densa atmosfera di metano su Titano ha reso impossibile identificare in modo affidabile i materiali sulla sua superficie.

Mentre il radar di Cassini ha consentito agli scienziati di penetrare nell’atmosfera e identificare strutture morfologiche simili a quelle della Terra, comprese dune, laghi e montagne, i dati non hanno potuto rivelare la loro composizione.

“In effetti, al momento del lancio di Cassini non sapevamo nemmeno se la superficie di Titano fosse un oceano liquido globale di metano ed etano, o una superficie solida di ghiaccio d’acqua e sostanze organiche solide,” ha spiegato Hayes.

La sonda Huygens, atterrata su Titano nel 2005, è stata progettata per galleggiare in un mare di metano/etano o atterrare su una superficie dura. I suoi esperimenti scientifici erano prevalentemente atmosferici, perché non era certo che sarebbe sopravvissuta all’atterraggio.

Gli obiettivi scientifici della missione Dragonfly, che sarà la prima missione ad esplorare la superficie di Titano, includono:

un’indagine sulla chimica prebiotica di Titano;

l’esplorazione dell’abitabilità della luna:

ricerca di biofirme chimiche sia della “vita come la conosciamo” basata sull’acqua (come potrebbe accadere nell’oceano del mantello interno, dai potenziali flussi criovulcanici e/o dai depositi di fusione dell’impatto) sia della potenziale “vita non come la conosciamo” che potrebbe fondarsi su idrocarburi liquidi come solvente (all’interno di laghi, mari e/o falde acquifere di Titano); la considerazione di entrambi questi solventi contemporaneamente ha portato alla scelta del sito di atterraggio iniziale nelle dune e nelle interdune equatoriali di Titano per campionare rispettivamente sedimenti organici e ghiaccio d’acqua.

“La cosa più emozionante per me è che abbiamo fatto previsioni su cosa sta succedendo su scala locale sulla superficie e su come Titano funziona come un sistema, e le immagini e le misurazioni di Dragonfly ci diranno quanto siano giuste o sbagliate,” ha dichiarato Hayes.

Dragonfly trascorrerà un’intera giornata su Titano (equivalente a 16 giorni terrestri) in un unico luogo, conducendo esperimenti e osservazioni scientifiche, e poi volerà verso una nuova posizione.

“Il team scientifico dovrà prendere decisioni su cosa farà il veicolo spaziale in base a quanto imparato dalla posizione precedente, che è esattamente ciò che i rover su Marte hanno fatto per decenni,” ha affermato Hayes.

Gli obiettivi scientifici della missione Dragonfly sono stati delineati in un articolo pubblicato su Planetary Science Journal.