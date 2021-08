La Danimarca abolisce tutte le misure anti Covid, “non faremo più affidamento sulle vaccinazioni. La prossima ondata sarà come un’influenza”

MeteoWeb

La Danimarca, come la Svezia e il Regno Unito, ha deciso di non adottare il Green pass e di abolire le restrizioni anti Covid. In sostanza, si torna alla normalità pre-pandemia. Il parlamento danese ha deciso qualche giorno fa che tutte le misure anti contagio adottate fino a questo momento saranno interrotte dal 1 ottobre. Non ci sarà quindi più l’obbligo della mascherina o i tamponi a tappeto. I danesi non dovranno più fornire prove del fatto che siano vaccinati o non vaccinati, o se siano risultati positivi o negativi. Il presupposto per eliminare le misure è che un numero crescente di malati di Covid-19 non sovraccarichi il sistema sanitario, cosa che allo stato attuale non sta accadendo.

L’agenzia danese per le malattie infettive SSI ha dichiarato di non fare più affidamento sulla vaccinazione per ottenere l’immunità di gregge nel paese. Tyra Grove Krause, direttrice accademica ad interim della SSI, ha affermato che una nuova ondata di infezioni è prevista dopo che le persone saranno tornate al lavoro e a scuola alla fine di quest’estate, ma non dovrebbe essere motivo di allarme. “Ricorderà più l’influenza“, ha detto Krause. Nel complesso, l’attuale tasso di vaccinazione è del 69,33% in riferimento alle persone completamente vaccinate in Danimarca. In Germania, ad esempio, questo valore è del 58,32%, ma i sostenitori del vaccino persistono nella pressione sui non vaccinati.

In Italia il dibattito è ancora aperto e decisioni simili a quella presa dalla Danimarca sono lontane anni luce. L’avvocato tirolese Renate Holzeisen, ha raccomandato vivamente a tutti i datori di lavoro di astenersi dalla pressione vaccinale o dalla vaccinazione obbligatoria, perché la maggior parte di loro “ovviamente non era nemmeno consapevoli delle conseguenze legali di vasta portata ad essa associate”. Il fatto che i cosiddetti vaccini Covid-19, secondo i documenti ufficiali di approvazione dell’EMA e della Commissione Europea, non siano stati sviluppati e approvati per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-COV-2, ma unicamente per prevenire un più grave decorso della malattia, ha portato alla loro approvazione con riserva proprio per questo motivo, ha sottolineato Holzeisen.

I documenti ufficiali di approvazione mostrano quindi che queste sostanze non possono interrompere la catena dell’infezione perché le persone trattate con esse possono infettarsi e quindi essere infettive. La pratica dimostra anche che le persone che sono completamente “vaccinate” vengono infettate dal virus e hanno persino la stessa carica virale delle “persone non vaccinate“, come ha ammesso il CDC, tra gli altri. È quindi chiaro che qualsiasi “vaccinazione obbligatoria” contro il Covid-19 in realtà è priva di qualsiasi giustificazione. Ogni pressione, compresa quella morale (presunto atto di solidarietà con il prossimo) è quindi illegale in termini di diritto penale e di responsabilità sulla base dei documenti di approvazione ufficiale, ha precisato Renate Holzeisen in una recente intervista.