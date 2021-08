Dall’intelligenza artificiale ai modelli innovativi: la tecnologia a supporto delle previsioni meteo

MeteoWeb

La tecnologia ha un ruolo sempre più chiave nell’affiancare il lavoro dell’uomo a favore della collettività. Moltissimi sono gli utilizzi a scopo esplorativo, preventivo, curativo in moltissime aree della nostra vita, sempre con l’obiettivo di portare benefici agli individui e ai territori in cui vivono.

Uno dei casi applicativi di rilievo è quello del meteo, grazie alla capacità della tecnologia di favorire accuratezza nelle previsioni e aiutare persone e imprese a prevedere fenomeni atmosferici avversi e pianificare al meglio azioni di protezione.

Nel 2020, nel mondo, i disastri meteorologici hanno causato oltre 22 miliardi di dollari di danni, superando il precedente record di 16 miliardi. Le variazioni del meteo sono sempre più imprevedibili e potenti a causa dei cambiamenti climatici, un problema che mette a rischio la sicurezza delle persone, innanzitutto, ma crea anche gravi difficoltà economiche alle tante attività che dipendono da condizioni meteo favorevoli – come energia, agricoltura, trasporti. Sebbene la strada per mitigare gli effetti degli eventi avversi sia ancora lunga, è possibile ad oggi agire in maniera preventiva, affidandosi soprattutto alla tecnologia.

IBM e The Weather Company hanno continuato a investire negli anni per far progredire le previsioni meteorologiche globali attraverso continue innovazioni in AI, dati e cloud computing, utili ai meteorologi per razionalizzare miliardi di dati meteo non strutturati per simulare le condizioni atmosferiche e anticipare meglio le previsioni. Affidarsi alle previsioni del tempo aiuta le persone a pianificare eventi meteorologici gravi e mortali e a mettersi al sicuro, a proteggere i propri beni ma anche a pianificare le attività quotidiane; inoltre, per le imprese una previsione accurata del meteo rappresenta uno strumento fondamentale per la valutazione di rischi e opportunità, utile ad evitare impatti finanziari sostanziali e prendere decisioni informate ogni giorno.

A questo scopo, i team IBM hanno sviluppato innovazioni come:

Un motore di previsione che utilizza l’IA per integrare l’input da quasi 100 modelli di previsione meteo in tutto il mondo per creare il miglior tool disponibile ovunque, on demand.

per integrare l’input da quasi 100 modelli di previsione meteo in tutto il mondo per creare il miglior tool disponibile ovunque, on demand. IBM GRAF , il primo modello meteorologico globale ad alta risoluzione con aggiornamento orario, lanciato nel 2019.

, il primo modello meteorologico globale ad alta risoluzione con aggiornamento orario, lanciato nel 2019. Una delle più grandi assimilazioni di dati radar meteorologici al mondo, combinata con tecnologie come l’AI che contribuiscono ad un uso efficace.

al mondo, combinata con tecnologie come l’AI che contribuiscono ad un uso efficace. Servizi di valutazione on demand delle condizioni meteo attuali e previste grazie alla tecnologia proprietaria di The Weather Company.

attuali e previste grazie alla tecnologia proprietaria di The Weather Company. Tecnologia proprietaria che sposa i contenuti meteo sia con l’AI che con i previsori umani, chiamata “human over the loop forecasting”.

In particolare, The Weather Company è stato recentemente riconosciuto da ForecastWatch – la prima azienda al mondo per il monitoraggio e la valutazione delle previsioni meteorologiche – come principale e più accurato provider di dati meteorologici al mondo: l’applicazione invia più di 25 miliardi di previsioni ogni giorno a più di due miliardi di dispositivi e, dal 2017 al 2020, ha registrato una precisione dei dati superiore in tutte le aree geografiche analizzate e per tutti i parametri presi in esame.