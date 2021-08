La tempesta tropicale Henri tocca terra in Rhode Island: mille voli cancellati e onde alte fino a 6 metri nel Nord-Est degli USA – FOTO

MeteoWeb

La tempesta tropicale Henri ha toccato terra sulla costa nordorientale degli USA all’altezza dello stato di Rhode Island, in piena emergenza inondazioni. Il National Hurricane Center (NHC) ha dichiarato che Henri ha compiuto il landfall intorno alle 12:30 (ora locale) nella città di Westerly, dopo essere passato sopra Block Island, piccola ma popolare isola turistica. Henri, declassato a tempesta tropicale mentre si avvicinava al landfall, stava portando venti massimi di 96km/h, producendo onde fino a 5,8 metri in alcune località prima di toccare terra (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Rhode Island ha chiuso i grandi ponti dello stato a causa degli alti venti. Tutte le strade della comunità di Misquamicut sono state chiuse a causa delle inondazioni provocate dal vento. Misquamicut è un piccolo insieme di hotel e cottage sulla spiaggia: è stato gravemente danneggiato dallo storm surge provocato dall’uragano Sandy nel 2012. Quasi 74.000 persone sono senza energia elettrica nel Rhode Island e quasi 20.000 in Connecticut.

Milioni di persone sono pronte a inondazioni, blackout e alberi abbattuti a causa della tempesta. Oltre mille finora i voli cancellati, con gli scali internazionali di Newark e Boston Logan finora i più colpiti.

Il presidente americano Joe Biden ha approvato la dichiarazione dello stato di emergenza per gli stati di New York, Connecticut e Rhode Island. Tutta la costa nordorientale degli USA è in stato di allerta con oltre 35 milioni di persone interessate dal rischio inondazioni, soprattutto nell’area di Boston, New York, Filadelfia e in New Jersey. Il rischio piogge è al livello 3 su 4 e sono attese in molte aree alluvioni con il livello dell’acqua che dovrebbe raggiungere fino a 12-15 centimetri di altezza.